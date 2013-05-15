Украинский фондовый рынок в среду продолжил падать

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 мая, снизился на 0,48% – до 814,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 15 млн грн, на срочном рынке – 10,8 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банк Аваль", которые снизились на 1,69%, и "Центрєнерго" (-1,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,64% – до 294,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 440,4 млн грн.