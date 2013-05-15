Украинский фондовый рынок продолжает падать, мировые биржи растут - эксперт

Индекс Украинской биржи завершил очередную сессию снижением, в то время как мировые фондовые индикаторы продолжают торговаться на исторических максимумах.

Так охарактеризовала УНИАН сложившуюся на фондовых рынках ситуацию аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она отметила, что наибольшее падение на Украинской бирже в среду, 15 мая, зафиксировано в бумагах Алчевского меткомбината (-1,15%), «Райффайзен Банка Аваль» (-1,69%), «Центрэнерго» (-1,21%). Динамика остальных представителей первого эшелона находится в пределах 0,3%.

По словам аналитика, «европейские биржи провели сегодняшний день вблизи уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на то, что поводов для продаж было более чем предостаточно, рынки не спешили корректироваться вниз». Так, в первой половине дня были опубликованы слабые данные по ВВП ряда европейских стран и непосредственно еврозоны. Деловая активность в крупнейших экономиках региона – Германии, Франции и Италии оказалась ниже ожиданий, в результате чего снижение ВВП еврозоны превзошло консенсус-прогноз экспертов. В 1-м квартале показатель упал на 0,2% против прогнозируемого значения на уровне -0,1%.

Как сообщила Лаврик, после обеда вышел блок данных из-за океана. Статистика носила негативный характер. Индекс цен производителей упал сильнее ожиданий, что указывает на тенденции замедления в американской экономике. Объем розничных продаж в апреле сократился на 0,5%, уровень загрузки мощностей снизился с 78,3% до 77,7%.

«Столь существенное падение загрузки мощностей на фоне ожидаемого сохранения производительности труда и одновременное снижение безработицы в апреле может указывать на недостоверность статистики по рынка труда США», - объяснила аналитик.