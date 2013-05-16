На украинском фондовом рынке продолжается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 13:40 на торгах 16 мая снизился на 0,04% - до 814,06 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Донбассэнерго" (-0,90%).

При этом объемы торгов на фондовом рынке остаются рекордно малыми - всего 0,7 млн грн при общем объеме торгов в 5,6 млн грн.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается разнонаправленное движение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,12%, немецкий DAX снизился на 0,13%, французский CAC-40 снизился на 0,28%.