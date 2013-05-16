Индекс Украинской биржи начал расти

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 16 мая, повысился на 0,35% – до 817,26 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 11 млн грн, на срочном рынке – 11,8 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банка Аваль", которые повысились на 1,52%, и "Укрнафты" (+1,33%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,27% – до 293,58 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 468 млн грн.