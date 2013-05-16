Утверждены новые лицензионные требования к деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила ряд документов о лицензионных условиях осуществления деятельности на фондовом рынке, условиях выдачи, приостановления или аннулирования лицензий, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, актуализация лицензионных условий обусловлена приведением нормативной базы комиссии в соответствие с требованиями действующего законодательства и изменениями, которые появились в нем. НКЦБФР оптимизировала и усовершенствовала отдельные нормы, регулирующие условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке, а также уточнила некоторые аспекты процедурных вопросов.

В частности, как отметили в пресс-службе комиссии, НКЦБФР приняла следующие проекты решений: «Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности»; «Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности, а именно деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг»; «Об утверждении Порядка приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке»; «Об утверждении Порядка и условий выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), переоформления лицензии, выдачи дубликата и копии лицензии»; «Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по организации торговли на фондовом рынке»; «Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по торговле ценными бумагами»; «Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельности по управлению ипотечным покрытием».

В ближайшее время эти документы будут переданы в Министерство юстиции для государственной регистрации.