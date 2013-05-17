«Мироновский хлебопродукт» выплатит 120 млн долл. квартальных дивидендов

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» принял решение о выплате дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 120 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, квартальные дивиденды составляют 1,13 долл. на 1 акцию. Выплачены они будут 28 мая т.г.

В компании отметили, что дивиденды не будут выплачены на те акции компании, которые находятся в казначействе (выкупленные компанией ранее).

Как сообщал УНИАН, совет директоров МХП по итогу 2012 года впервые в истории компании принял решение о выплате дивидендов. Основанием для выплаты квартальных дивидендов в 2013 году должна была стать квартальная отчетность, которая отражает распределение прибыли дочерними компаниями.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

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