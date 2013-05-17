На госакции «Киевского завода реле и автоматики» наконец нашелся покупатель

Фондовая компания «Фаворит» приобрела в ходе приватизационного аукциона на Фондовой бирже ПФТС 58,936% госпакета акций «Киевского завода реле и автоматики», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена пакета акций завода составила 2,9 млн грн.

Напомним, ФГИУ неоднократно выставлял на продажу госпакет акций "Киевского завода реле и автоматики", однако ранее конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. ПАО "Киевский завод реле и автоматики" (г. Киев) занимается производством и разработкой систем визуального информирования (табло, бегущая строка), низковольтной аппаратуры, реле контроля фаз, реле частоты, реле времени и т.д., систем автоматического управления и медицинской техники.

58,936% акций ПАО "Киевский завод реле и автоматики" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины.

Размер земельного участка, находящегося в постоянном пользовании, под застройку - 2 га. Участок находится на бульваре И.Лепсе в Киеве.

ООО "ФК "Фаворит" (г. Киев) - инвестиционная компания, осуществляет деятельность по торговле ценными бумагами. В 2012 г. ФК "Фаворит" приобрела на приватизационном конкурсе 5% "Киевского мотоциклетного завода".