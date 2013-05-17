Кипрская компания получит опосредованный контроль над «Универсальной буровой техникой»
17:25, 17 мая 2013Фондовый рынок
0
Антимонопольный комитет Украины дал разрешение кипрской компании «Sebikar Ltd» (г. Никосия, Кипр) на опосредованный контроль над единсвенным в Украине производителем бурового инструмента компанией «Универсальная буровая техника» (г. Дрогобыч, Львовская обл.), сообщает пресс-служба АМКУ.
Справка УНИАН. ООО "Универсальная буровая техника" - единственное в Украине предприятие по изготовлению бурового инструмента.
Предприятие производит для нефтегазовой, горнорудной, геологоразведочной и нерудной промышленности более 230 типоразмеров буровых шарошечных долот различных конструктивных исполнений для бурения пород от мягких до очень крепких.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter