Кипрская компания получит опосредованный контроль над «Универсальной буровой техникой»

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение кипрской компании «Sebikar Ltd» (г. Никосия, Кипр) на опосредованный контроль над единсвенным в Украине производителем бурового инструмента компанией «Универсальная буровая техника» (г. Дрогобыч, Львовская обл.), сообщает пресс-служба АМКУ.

Справка УНИАН. ООО "Универсальная буровая техника" - единственное в Украине предприятие по изготовлению бурового инструмента.

Предприятие производит для нефтегазовой, горнорудной, геологоразведочной и нерудной промышленности более 230 типоразмеров буровых шарошечных долот различных конструктивных исполнений для бурения пород от мягких до очень крепких.