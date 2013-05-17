Индекс Украинской биржи повысился на 1,42%, индекс ПФТС – на 0,07%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 17 мая, повысился на 1,42% – до 828,85 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 8,6 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые повысились на 1,78%, и «Мотор Сичи» (+1,57%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,07% – до 293,78 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 383,4 млн грн.