Инвесторы пока не проявляют активности на рынке слияний и поглощений, хотя оптимизм растет

Несмотря на очевидное укрепление уверенности крупных корпораций в перспективах мировой экономики, ожидаемый рост капиталовложений и активности на международном рынке слияний и поглощений (M&A) еще не начался.

Таковы результаты очередного опроса более 1600 руководителей компаний из 50 стран, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Как отмечается в исследовании, рост уверенности в перспективах мировой экономики позволил глобальным корпорациям сформировать практически единодушное мнение о перспективах активизации рынка M&A: 72% опрошенных ожидают в ближайшие 12 месяцев увеличения количества сделок на мировом рынке. Вместе с тем, несмотря на возобновление интереса к росту (52% указывают рост в качестве приоритетного направления), лишь 29% крупнейших компаний собираются в ближайший год обеспечивать рост за счет приобретений, при этом в качестве основного варианта стратегии 45% руководителей видят органический рост.

По словам вице-президента Ernst & Young Global, руководителя международной практики консультационных услуг по сделкам Пипа МакКрости, "обычно такой оптимистический настрой материализуется в существенные объемы капиталовложений и активности на рынке M&A, однако сложившуюся ситуацию скорее можно назвать парадоксальной: несмотря на декларируемую компаниями уверенность, заявленные планы абсолютно не соответствуют ожиданиям".

"За последние несколько лет зависимость числа сделок на мировом рынке M&A от исторических показателей активности сделок утратила линейный характер. Хотя признаки улучшения налицо, осторожность пока берет верх. Несмотря на то что почти три четверти опрошенных уверены в увеличении числа сделок в течение ближайшего года, гораздо меньше высказывают намерение совершить покупку", - отметил МакКрости. Такое положение дел, по его словам, создает серьезные преимущества для тех, кто первым решится сделать шаг, кто рискнет вложить деньги в активы до того, как на это сделают конкуренты.

Как отмечается в отчете Ernst & Young, основная причина умеренного роста числа компаний, планирующих приобретения, преимущественно заключается в увеличении количества и повышении качества потенциальных объектов приобретения. 39% респондентов утверждают, что на рынке есть потенциальные объекты высокого качества, тогда как полгода назад такого мнения придерживались 30%. Половина опрошенных выражают уверенность относительно количества потенциальных объектов приобретения на рынке, а полгода назад их было 37%.

Региональная специфика отчетливо прослеживается в настроениях на рынках M&A - в Бразилии на покупку нацелены 45% руководителей компаний, в то время как в России аналогичные намерения имеют лишь 12% опрошенных. Сохраняется интерес к приобретению активов в развивающихся странах, при этом Китай остается первым по привлекательности инвестиционным рынком. Вторую и третью позиции занимают соответственно Индия и Бразилия, США сохраняют место в первой пятерке. Вместе с тем, несмотря на всю важность деятельности на развивающихся рынках, без которых вряд ли приходится говорить о реализации планов развития, 60% компаний заявляют о пересмотре стратегии работы на этих рынках, где отмечается замедление роста, и о намерении уделить более пристальное внимание инвестиционным решениям и процессам.

Наиболее вероятны приобретения в следующих секторах: технологии, автомобильная отрасль, медико-биологические науки, потребительские товары и нефтегазовая отрасль. Наименее перспективны в этом отношении сектор ТЭК, горнодобывающий сектор, финансовый сектор, производство различных промышленных товаров.

Напомним, в соответствии с исследованием Thomson Reuters, активность глобальных рынков слияний и поглощений (M&A) в первом квартале 2013 года возросла на 10% - до 542,8 млрд долл.