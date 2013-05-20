Украинский рынок слияний-поглощений пока не будет привлекательным для инвесторов - Ernst & Young

Украинский рынок слияний-поглощений в 2013 году вряд ли станет привлекательным для иностранных инвесторов. Об этом УНИАН сообщили в международной аудиторской компании Ernst & Young в Украине со ссылкой на менеджера отдела консультационных услуг по сделкам Александра Романишина.

«Несмотря на то, что в мире может наблюдаться незначительное увеличение активности на рынке слияний-поглощений, в 2013 году Украина вряд ли станет популярной страной для иностранных инвесторов. Этот тренд обусловлен нестабильной политической средой, низким уровнем прозрачности правовой системы, а также общим спадом экономики в стране. Однако мы ожидаем большего количества сделок, чем в прошедшем году", - отметил он.

По словам Романишина, основным направлением сделок будет выход из инвестиций иностранных инвесторов и выкуп доли бизнеса местными игроками, более приспособленными к украинской бизнес среде. В качестве примера такой сделки он привел выход Swedbank из Украины, продажу Одесского НПЗ, который покупает украинская группа компаний. "В целом, сейчас очень благоприятное время для экспансии путем приобретения бизнесов ввиду того, что компании-продавцы открыты для переговоров относительно цены", - отметил он.

Напомним, в соответствии с данными Thomson Reuters, объем объявленных сделок M&A на развивающихся рынках в первом квартале т.г. составил 128,9 млрд долл., продемонстрировав снижение на 5,8%.