Украинский фондовый рынок начал неделю со значительного роста - индекс украинских акций UX по состоянию на 13:00 на торгах 20 мая повысился на 3,14% - до 854,84 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго" (+6,33%), "Донбассэнерго" (+3,87%), Алчевского меткомбината (+3,67%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 4,2 млн грн при общем объеме торгов в 18,1 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,53%, немецкий DAX - на 0,34%, французский CAC-40 - на 0,56%.