Fitch присвоило евробондам «Укрсоцбанка» на 2 млрд грн предварительный рейтинг «В+»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных облигаций «Укрсоцбанка» на сумму 2 млрд грн рейтинг «В+» и рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в пресс-релизе агентства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, Fitch также присвоило выпуску ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AAA».

Как сообщает агентство, присвоенные рейтинги соответствуют долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте («B+»/прогноз «Стабильный») и национальному долгосрочному рейтингу («AAA(ukr)»/прогноз «Стабильный») «Укрсоцбанка». Рейтинг возвратности активов «RR4» отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта. РДЭ, рейтинг поддержки и национальный рейтинг «Укрсоцбанка» обусловлены вероятностью поддержки, которую он может получить от итальянского UniCredit S.p.A. («BBB+»/прогноз «Негативный»), владеющего 98,36% долей в банке через свою дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «Стабильный»).

Также сообщается, что в случае каких-либо изменений долгосрочного РДЭ в национальной валюте и национального долгосрочного рейтинга «Укрсоцбанка», это окажет влияние на рейтинги эмиссии. Изменение РДЭ банка может произойти в случае изменения суверенного рейтинга, а также если изменится готовность мажоритарного акционера банка продолжать деятельность в Украине.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в марте сообщил о намерении привлечь 2 млрд грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд грн. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая (по 250 000 штук каждой серии).

Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Размещение будет проводиться с 22 мая 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на первый-третий процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).