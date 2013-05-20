Годовой план поступлений от аренды госимущества выполнен более чем на 50%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) по состоянию на середину мая перечислил в государственный бюджет 430 млн грн от аренды госимущества, что составляет 51,5% годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2013 год" поступления от аренды установлены на уровне 835 млн грн.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации с начала 2013 года по состоянию на начало мая составили 52,6 млн грн, или 0,48% от установленного на этот год плана.

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