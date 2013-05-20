Индекс Украинской биржи повысился на 3,40%, индекс ПФТС – на 0,92%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 20 мая, повысился на 3,40% – до 857,00 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,4 млн грн, на срочном рынке – 20,4 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые повысились на 6,92%, и «Укрнафты» (+3,79%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,92% – до 296,49 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 208,4 млн грн.