Торги на украинском фондовом рынке в понедельник прошли в позитивном ключе - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 20 мая, прошли в позитивном ключе.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он подчеркнул, что по результатам сессии понедельника индекс Укранской биржи укрепился на 3,40% до 857,00 пункта. Это самый быстрый подъем индикатора за последние три месяца.

По мнению Кушнарева, «рост отечественного рынка в понедельник во многом был обусловлен техническими факторами. После затяжного бокового движения индекс Украинской биржи смог выбраться из коридора 800-830 пунктов и теперь имеет шансы на продолжение восходящей динамики в краткосрочной перспективе. Это можно будет считать запоздалой реакцией рынка на майский подъем, наблюдавшийся на зарубежных площадках и не нашедший воплощения на Украинской бирже».

Как считает аналитик, в целом день был скуден на информационные события, явные поводы для падения отсутствовали. Единственным негативным моментом для игроков послужили слабые статданные по индексу деловой активности ФРБ Чикаго. Апрельское значение индикатора составило -0,53 пункта против -0,23 пункта, зафиксированных в марте.

По словам Кушнарева, сессия вторника также будет небогата на важные новости. Среди макроэкономической статистики публикуются данные по апрельской инфляции в Германии и Великобритании. Все внимание инвесторов сосредоточится на выступлении главы ФРС США Бена Бернанке, которое состоится в среду. Игроки рассчитывают, что заявления Бернанке прольют свет на дальнейшую политику финрегулятора в области количественного смягчения.

«Сейчас все громче звучат заявления о необходимости сворачивания программы по выкупу активов. Если Бернанке сделает намек на ужесточение регулирующих мер, на зарубежных биржах может сформироваться коррекционный тренд, давно ожидаемый рыночными участниками», - отметил аналитик.