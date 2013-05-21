Индекс Украинской биржи сократился на 0,65%, индекс ПФТС повысился на 1,06%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 21 мая, сократился на 0,65% – до 851,43 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43,74 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,39 млн грн, на срочном рынке – 11,34 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Райфайзен Банк Аваль», которые повысились на 0,58%, и компании «Мотор Сич» (+0,24%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,06% – до 299,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 336,13 млн грн.