«Киевпассервис» и «Керченскую паромную переправу» в этом году подготовят к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в 2013 году подготовить к продаже государственные предприятия «Киевпассервис» и «Керченская паромная переправа». Об этом говорится в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (номер от 21 мая т.г.).

Справка УНИАН. ГП «Киевпассервис» создано согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины №54 от 24 февраля 2005 года «О создании государственного предприятия «Киевпассервис» на базе имущества автостанционного комплекса Киевского областного автотранспортного управления и является правопреемником части его имущественных прав и обязанностей.

Главным структурным подразделением предприятия является Центральный автовокзал.

«Керченская паромная переправа» (переправа «Крым - Кавказ») - морская паромная переправа, соединяющая Крым (Украина) и Краснодарский край (Россия). Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов.