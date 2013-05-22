НКЦБФР и Нацкомфинуслуг подписали соглашение об обмене информацией

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) подписали Соглашение об обмене информацией, которое дает возможность создания единого информационного поля для обмена данными, сообщили УНИАН в пресс-службе НКЦБФР.

Отмечается, что соглашение определяет объемы, содержание, структуру, сроки и формат информации, которую должны предоставлять регуляторы друг другу и способы ее передачи.

По мнению председателя НКЦБФР Дмитрия Тевелева, сотрудничество в итоге даст конкретные результаты, а не окажется лишь формальным шагом. "Нам интересен опыт наших коллег по решению проблемных вопросов функционирования рынка финансовых услуг, со своей стороны нам тоже есть что предложить. Объединив наши усилия, наладив обмен информацией, я уверен, нам удастся сделать отечественный финансовый сектор эффективным, надежным и ликвидным », - отметил он.