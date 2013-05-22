Новые правила в действии: приостановлен оборот ценных бумаг 74 эмитентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на сегодня приостановила внесение изменений в системы реестра собственников и депозитарного учета ценных бумаг 74 эмитентов из-за несоответствия их нормам корпоративного законодательства, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В частности, как отметили в комиссии, данные действия НКЦБФР предприняла в ходе своей работы по приведению деятельности эмитентов в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".

По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, данные решения не являются "финальным этапом данного направления деятельности, регулятор будет продолжать работу по приведению деятельности эмитентов в соответствие с законодательством, и вскоре можно будет ожидать принятия еще ряда подобных решений".

В общем, по ожиданиям специалистов регулятора, в текущем году может быть принято около 5 тыс. подобных решений.

Напомним, ранее председатель НКЦБФР Дмитрий Тевелев заявил, что комиссия не только может приостанавливать оборот акций компаний, которые в своей деятельности нарушают нормы корпоративного законодательства, но и обращаться с иском, в том числе и о прекращении деятельности данного акционерного общества. "Все это делается для того, чтобы инвесторы имели возможность реально оценить те возможности для инвестиций, которые сегодня есть в Украине", - отметил он.

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