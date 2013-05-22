Украинский фондовый рынок в среду показал значительный рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 22 мая, повысился на 2,38% – до 871,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,9 млн грн, на срочном рынке – 13,8 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые повысились на 3,72%, Алчевского меткомбината (+2,95%), "Азовстали" (+2,89%), "Укрсоцбанка" (+2,81%) и "Донбассэнерго" (+2,79%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,66% – до 307,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 46,2 млн грн.