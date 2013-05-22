Эксперт: рост отечественного рынка акций контрастировал с движением зарубежных бирж

Движение отечественного фондового рынка в среду, 22 мая, контрастировало с развитием событий на зарубежных площадках.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «торги на украинском биржевом рынке в среду проходили с повышательной динамикой. В то же время, в первой половине дня индексы Старого Света торговались в негативном ключе в ожидании выступления главы ФРС США Бена Бернанке. Опасаясь возможных намеков на сворачивание программы количественного смягчения в США, инвесторы предпочитали не рисковать и закрывали позиции. Однако эти опасения были напрасными».

Как отметил Кушнарев, в своей речи Бернанке заявил, что досрочное прекращение программы по выкупу активов может спровоцировать повышение процентных ставок и замедление экономического роста Соединенных Штатов, тем самым дав понять, что действие QE3 будет продолжаться. Комментарии главы Федерального резерва вернули инициативу в руки покупателей, позволив европейским индексам отыграть дневные потери, а украинскому рынку закрепить стартовый подъем.

По словам аналитика, «макроэкономические данные, публиковавшиеся в течение дня, не отличались позитивом». В апреле объем розничных продаж в Великобритании неожиданно сократился на 1,3%, в то время как ожидался рост показателя на 0,1%. Статистика вновь подтверждает, что потребительский спрос в европейском регионе слаб, а значит, надежды на то, что во 2-м квартале экономика сумеет преодолеть спад, невелики. Апрельский объем продаж домов на вторичном рынке жилья США составил 4,97 млн в пересчете на годовые темпы против прогнозных 4,99 млн.

Кушнарев полагает, что на ход биржевых торгов в четверг существенное влияние будут оказывать результаты публикации «минуток ФРС», которые отразят соотношение сил между сторонниками и противниками QE3. «Однако заявления Бернанке – сильный мотив для продолжения роста, несмотря на то, что глобальные индексы торгуются на исторических максимумах», - считает он.