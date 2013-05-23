Японский индекс Nikkei на фоне негативной статистики из Китая упал более чем на 5%

Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 падает в ходе торгов четверга, 23 мая, более чем на 5% на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль после выхода оказавшейся хуже прогнозов статистики по деловой активности в промышленности КНР.

По оценке HSBC, в мае индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до 49,6 пункта. Эксперты при этом прогнозировали сохранение индекса на апрельском уровне в 50,4 пункта, передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, 15 мая японский индекс Nikkei достиг рекордного максимума за последние 5 с половиной года - подялся выше психологической отметки в 15 000 пунктов.

Последний раз до такого значения Nikkei 225 N225 +2,11% поднимался в январе 2008 года, после чего на волне глобального кризиса снижался, пока не достиг дна на отметке в 7000 пунктов. Переход к восходящему тренду произошел в ноябре-декабре прошлого года на фоне заявлений нового правительства и центрального банка страны о проведении монетарного смягчения в экономике.

22 мая Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (585-683 миллиардов долларов) ежегодно.

***Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.