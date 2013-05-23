Апелляционный суд подтвердил незаконность постановления НКЦБФР относительно "Тройка Диалог Украина"

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», которым было признано незаконным постановление комиссии о совершении данной компанией правонарушения на рынке ценных бумаг, сообщил УНИАН источник на рынке.

Как уточнил источник, апелляционный административный суд отказал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая обжаловала решение Окружного административного суда Киева от 13 февраля т.г., признавшего незаконным постановление НКЦБФР в отношении «Тройка Диалог Украина» о правонарушении и манипулировании на рынке ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР оштрафовала инвестиционную компанию «Тройка Диалог» на 170 тыс. грн за манипулирование ценами на фондовом рынке.

Напомним, в середине декабря 2012 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку возбудила дело в отношении компании «Тройка Диалог» за манипулирование ценами на фондовом рынке, поскольку, согласно информации комиссии, факты манипуляции были выявлены регулятором при проверке экспирации фьючерса на индекс Украинской биржи.