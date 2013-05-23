Итоги заседания ФРC США вернули негатив на мировые рынки акций - эксперты

Итоги вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, в ходе которого высказывались мнения о возможности постепенного прекращении программы количественного смягчения (QE) в США, вернули негатив на мировые рынки. Об этом говорится в аналитическом отчете брокерской компании "Алор Украина", которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, на своем вчерашнем заседании представители американского регулятора отметили незначительные темпы роста экономики США и медленное восстановление состояния рынка труда. Тем не менее, некоторые из руководителей высказались за сокращение объемов стимулирующих программ уже на ближайшем заседании, которое состоится в июне. "Таким образом, опасения инвесторов в отношении преждевременного сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС по-прежнему сохраняются", - отметили в компании.

Таким образом, как отметили в "Алор Украина", на момент открытия торгов внешний фон для украинского фондового рынка складывается негативный. В первую очередь давление на отечественный рынок оказывают сигналы с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 снизились в район 1650 пунктов и продолжают сегодня терять порядка 1%. Также негативные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent под влиянием слабой динамики пары евро/доллар откатились в район 102 долл. за баррель.

Российские индексы по состоянию на сегодняшнее утро снижаются: индекс ММВБ теряет 2,36%, индекс РТС снижается на 3,3%. Фьючерс на индекс РТС теряет порядка 3,7%. По итогам среды, 22 мая, американские индексы закрылись на отрицательной территории: индекс Dow Jones снизился на 0,52%, а индекс S&P500 потерял 0,83%.

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