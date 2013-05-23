На украинском и европейских фондовых рынках наблюдается значительное снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:46 на торгах 23 мая снизился на 3,25% - до 843,37 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината (-4,63%) и «Центрэнерго» (-4,15%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 1,7 млн грн при общем объеме торгов в 12,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках в четверг также наблюдается значительное снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,99%, немецкий DAX - на 2,61%, французский CAC-40 - на 2,53%.

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