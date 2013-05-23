Украинская биржа и ПФТС собираются объединиться

Биржевой совет Украинской биржи планирует рассмотреть предложения рабочей группы по объединению с фондовой биржей ПФТС не позднее середины июня т.г.

Об этом сообщил УНИАН глава биржевого совета Украинской биржи Игорь Мазепа.

По его словам, акционеры Украинской биржи всегда были открыты для предложений по объединению, однако до заседания биржевого совета рано говорить, какие предложения по объединению двух торговых площадок будут утверждены.

Напомним, вчера состоялись заседания рабочей группы по вопросам развития ПФТС и принципам взаимодействия ПФТС и Украинской биржи, а также заседание аналогичной рабочей группы при Украинской бирже.

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

На сегодня созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.