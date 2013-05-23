Индекс Украинской биржи снизился на 2,50%, индекс ПФТС - на 0,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 23 мая, снизился на 2,50% – до 849,95 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37 млн грн, из них на фондовом рынке – 14 млн грн, на срочном рынке – 22,9 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги «Азовстали», которые снизились на 3,14%, и "Укосоцбанка" (-3,05%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 306,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 298 млн грн.