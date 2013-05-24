Процесс объединения Украинской биржи и ПФТС не будет быстрым - глава рабочей группы УБ

Процесс объединения Украинской биржи и Фондовой биржи ПФТС однозначно не будет легким и быстрым. Так прокомментировал УНИАН информацию о возможном объединении этих двух торговых площадок глава рабочей группы по вопросам развития Украинской биржи и принципов взаимодействия с фондовой биржей ПФТС, управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин.

По его словам, на данном этапе говорить о конкретных деталях рано. "Вчера рабочие группы от ПФТС и Украинской биржи встретились и сошлись во мнении, что объединение - это единственный рациональный способ развития двух субъектов рынка", - отметил он. В то же время, по его словам, процесс объединения должен пройти так, чтобы сохранились все плюсы ПФТС, но не разрушилось то, что уже имеет Украинская биржа.

Напомним, глава биржевого совета Украинской биржи Игорь Мазепа ранее заявил УНИАН, что биржевой совет Украинской биржи планирует рассмотреть предложения рабочей группы по объединению с фондовой биржей ПФТС не позднее середины июня т.г. В то же время, по его словам, до заседания биржевого совета рано говорить, какие предложения по объединению двух торговых площадок будут утверждены.

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

22 мая т.г. состоялись заседания рабочей группы по вопросам развития ПФТС и принципам взаимодействия ПФТС и Украинской биржи, а также заседание аналогичной рабочей группы при Украинской бирже.

На сегодня созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.