Киев не планирует выпускать евробонды в этом году

Столичные власти до конца 2013 года не планируют осуществлять размещение евробондов, сообщил в интервью УНИАН председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«В ближайшее время – нет, не планируем. Как минимум, в этом году – нет», - сказал Попов.

В конце марта представители Киевской горадминистрации говорили о возможности выпуска еврооблигаций для финансирования первоочередных муниципальных работ.

В 2011 году город Киев разместил пятилетние евробонды на 300 млн долларов США с доходностью 9,375%. На рынке также обращаются десятилетние евробонды Киева на сумму 250 млн долл. с купоном 8,0% и погашением в ноябре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

После этого, воспользовавшись благоприятной ситуацией на финансовом рынке, ряд украинских заемщиков осуществили свои выпуски евробондов. В частности, «Укрзализныця» выпустила пятилетние бумаги на 500 млн долл. с доходностью 9,5%, агрохолдинг «Мрия» выпустил долговые бумаги на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, а крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК доразместил пятилетние евробонды на 150 млн долл. США с доходностью на уровне 7,875%.