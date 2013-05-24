Индекс Украинской биржи в пятницу вырос, ПФТС - снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 24 мая, повысился на 0,35% – до 852,95 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,7 млн грн, на срочном рынке – 10,9 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Азовстали», которые повысились на 1,70%, Енакиевского метзавода (+1,68%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,08% – до 303,32 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 485,3 млн грн.