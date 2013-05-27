Для рынков акций складывается все более негативный фон - эксперты

Постепенно с учетом дальней перспективы для рынков акций складывается все более негативный фон, говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.

Как отметили в компании, предыдущий рост фондовых рынков, их низкая оценка, замедление экономики Китая и перспектива уменьшения, а затем и сворачивания программ количественного смягчения постепенно создают предпосылки для снижения рынков.

Как сообщили в "Кинто", сегодня утром российские индексы открылись с незначительным ростом. Индексы в Азии торгуются с разнонаправленной динамикой, больше в красной зоне. Больше всего снижаются японские индексы на фоне усиления иены и слишком сильного роста в предыдущие месяцы.

Как сообщили УНИАН в инвестиционной компании Dragon Capital, на открытии в пятницу, 24 мая, отечественные инвесторы прибегли к умеренной консолидации на локальных площадках. "Первыми в игру вступили покупатели, после чего часть из них решили зафиксировать небольшую долю ранее сформированных позиций. Что касается незначительной просадки на закрытии, то она была спровоцирована неопределенной динамикой на внешних рынках", - отметили в Dragon Capital.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 24 мая, повысился на 0,35% – до 852,95 пункта. Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,08% – до 303,32 пункта.