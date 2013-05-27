Объем биржевых сделок с ценными бумагами за 4 месяца удвоился

Объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли в течение января-апреля 2013 года увеличился в два раза, или на 59,87 млрд грн - до 118,9 млрд грн с 59,05 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, наибольший объем торгов по финансовым инструментам на биржах в январе-апреле зафиксирован по государственным облигациям - 87,7 млрд грн, или 73,75% от общего объема, по облигациям предприятий - 14,35 млрд грн, или 12,07%.

В НКЦБФР также отметили, что объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли на вторичном рынке составил 95,81% от общего объема выполненных биржевых контрактов.

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