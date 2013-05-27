Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 14:25 на торгах 27 мая снизился на 0,73% - до 846,70 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты" (-2,31%), "Укрсоцбанка" (-1,88%), Енакиевского метзавода (-1,68%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,4 млн грн при общем объеме торгов в 9,9 млн грн.

Британский индекс FTSE 100 на торгах в понедельник снизился на 0,63%, немецкий DAX повысился на 0,61%, французский CAC-40 - на 0,70%.

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