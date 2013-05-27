В январе-апреле зарегистрировано вдвое больше выпусков акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в течение января-апреля 2013 г. зарегистрировала 48 выпусков акций на сумму 17,34 млрд грн, что на 10,52 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, значительные по объему выпуски акций, которые существенно повлияли на общую структуру зарегистрированных выпусков, зарегистрированы с целью увеличения уставного капитала рядом банковских учреждений - ОАО АКБ «Имэксбанк», ПАО «Креди Агриколь Банк», ПАО «Банк Руский стандарт» , ОАО «МетаБанк», ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ОАО «Всеукраинский акционерный банк» и пр.

В январе-апреле т.г. комиссией были также зарегистрированы 68 выпусков облигаций предприятий на сумму 11,30 млрд грн, что на 4,31 млрд грн больше, чем за этот же период прошлого года.

В течение января-апреля 2013 г. объем зарегистрированных комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ составил 10,43 млрд грн, что на 4,26 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем зарегистрированных выпусков акций КИФ уменьшился на 5,66 млрд грн по сравнению с 2012 годом и составил 890,30 млн грн.

Объем привлеченных инвестиций в экономику Украины через инструменты фондового рынка в январе-апреле составил 39,96 млрд грн, что на 20,87 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.