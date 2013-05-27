Цены на золото растут благодаря выводу средств с фондовых рынков, так как опасения за рост мировой экономики повысили привлекательность золота как надежного актива, сообщает Reuters.

Так, сегодня днем золото торговалось по 1393,71 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1385,55 долл. на закрытии торгов в пятницу, а фьючерсы в США подорожали на 6,20 долл. до 1392,80 долл. за унцию. Спотовые цены выросли на 2% на прошлой неделе, однако с начала года золото подешевело почти на 17%.

"Поскольку цены снижаются, наши продажи выросли почти на 300 процентов. Сроки поставки все увеличиваются, и мы уже не продаем некоторую продукцию, пока не получим поставку", - сказал Грегор Грегерсен из дилерской фирмы Silver Bullion Pte Ltd в Сингапуре.