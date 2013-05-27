Индекс Украинской биржи снизился на 0,13%, индекс ПФТС - на 0,35%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 мая, снизился на 0,13% – до 851,88 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,9 млн грн, на срочном рынке – 12,8 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги «Азовстали», которые снизились на 1,34%, "Укрнафты" (-1,02%), Енакиевского метзавода (-1,00%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,35% – до 302,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 228,9 млн грн.