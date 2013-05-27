Активность игроков украинского фондового рынка в понедельник была крайне низкой - эксперт

Активность игроков украинского фондового рынка в понедельник, 27 мая, была крайне низкой.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она добавила, что в первый день новой торговой недели индекс Украинской биржи продемонстрировал небольшое снижение. При этом европейские площадки в понедельник росли. Импульс к покупкам дали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, согласно которым Китай продолжит оказывать поддержку европейскому региону.

«Слова китайского лидера, выражающие надежду на то, что Германия сможет вывести еврозону из кризиса, имеют важное значение, учитывая недавние разговоры консерваторов ФРГ о развале союза. Рынки Британии и США сегодня были закрыты», - объяснила Лаврик.

По ее мнению, текущая неделя не богата на макростатистические данные. Ключевые индикаторы по ВВП США и личным доходам/расходам американцев будут опубликованы во второй половине недели.

«Полагаем, что негатив, обусловленный публикацией FOMC, полностью отыгран, и в ближайшей перспективе индексы могут либо продолжить рост, либо консолидироваться в боковом диапазоне, что кажется нам более вероятным», - отметила аналитик.

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