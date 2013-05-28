Украинский фондовый рынок вчера был лишен идей относительно направления движения - эксперты

Вчера фондовые биржи США и Великобритании не работали в связи с выходными, и украинский фондовый рынок в определенной степени был лишен идей относительно направления движения, сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто".

"По большому счету на фондовых рынках не чувствуется свежих идей. Исходя из технической картины на украинском фондовом рынке, чувствуется, что ему хочется продолжать расти в ближайшие недели, хотя так же неуверенно, как и в предыдущие", - отметили в компании. По мнению аналитиков, перервать это движение наверх может коррекция на рынке США, где игроки могут решить несколько зафиксировать прибыль после продолжительного ралли. В целом, отмечают в "Кинто", за исключением Японии мировые рынки находятся в спокойном состоянии.

Напомним, вчера индекс Украинской биржи на закрытии снизился всего на 0,13%.

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