На фондовом рынке сегодня наблюдается уверенный рост

На украинском и мировых фондовых рынках сегодня наблюдается уверенный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:15 на торгах 28 мая повысился на 1,78% - до 867,05 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго" (+2,22%), "Райффайзен Банка Аваль" (+1,82%), "Укрнафты" (+1,81%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 3 млн грн при общем объеме торгов в 7,9 млн грн.

Британский индекс FTSE 100 на торгах в понедельник повысился на 1,66%, немецкий DAX - на 1,11%, французский CAC-40 - на 1,31%.