Индекс Украинской биржи повысился на 2,39%, индекс ПФТС - на 0,46%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 28 мая, повысился на 2,39% – до 872,26 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,9 млн грн, на срочном рынке – 10,7 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Центрэнерго», которые повысились на 5,45%, Енакиевского метзавода (+2,32%), "Азовстали" (+2,03%), Авдеевского коксохима (+2,01%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,46% – до 303,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 172 млн грн.