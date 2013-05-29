На украинском и европейских фондовых рынках наблюдается снижение

Украинский фондовый рынок начал торговую сессию 29 мая со значительного снижения, однако к середине дня снижение замедлилось.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 13:01 снизился на 0,49% - до 868,00 пункта.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи", "Центрэнерго", "Райффайзен Банка Аваль".

Объем торгов на фондовом рынке составил 2 млн грн при общем объеме торгов в 7,5 млн грн.

Британский индекс FTSE 100 на торгах в среду снизился на 1,17%, немецкий DAX - на 0,94%, французский CAC-40 - на 1,03%.