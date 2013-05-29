Компании с высокими стандартами управления со временем их ухудшают - исследование

Новички рынка капитала, входящие на него с высокими стандартами корпоративного управления (или имитацией таких стандартов), со временем, как правило, заметно ухудшают свои практики взаимодействия с инвесторами. О этом говорится в ежегодном исследовании стандартов корпоративного управления, проведенном инвестиционной компанией Concorde Capital, которым располагает агентство УНИАН.

"Компаний, ухудшивших свои результаты (корпоративного управления - УНИАН), намного больше, чем продемонстрировавших прогресс", - отмечается в исследовании.

Так, по сравнению с рейтингом 2008 года, лишь 6 компаний улучшили свои позиции в 2013 г. (и то лишь на одну категорию) и целых 43 компании ухудшили свои позиции. "Весь хороший результат (исследования - УНИАН) получается по причине пополнения рейтинга качественными новичками и уходом несостоявшихся компаний", - говорится в исследовании.

В Concorde Capital также видят высокую вероятность того, что в будущем количество компаний, с которых можно брать пример, будет уменьшаться, "если на рынок не будет поступать свежая кровь". Также, ввиду уменьшения интереса международных инвесторов к украинским эмитентам, аналитики не исключают, что некоторые образцовые компании сочтут слишком затратным поддержание высоких стандартов и практик корпоративного управления.

Позитивным изменением последних лет, по мнению аналитиков Concorde Capital, являются более жёсткие требования к публичным компаниям украинского фондового рынка (в первую очередь, в части предоставления регулярной финансовой отчётности и перехода на международные стандарты отчётности). "Тем не менее, мы не ожидаем дальнейших радикальных изменений в требованиях к эмитентам локальных ценных бумаг и не верим в то, что такие эмитенты способны существенно улучшить «по своей инициативе» корпоративные стандарты и отношение к миноритарным акционерам", - отмечается в исследовании.

Исследование инвестиционной компании Concorde Capital «Стандарты корпоративного управления - 2013» охватило 111 компаний, оперирующих на территории Украины, эмитентов акций или облигаций, торгующихся на украинских и международных фондовых биржах. Эмитенты облигаций впервые были включены в исследование стандартов корпоративного управления.