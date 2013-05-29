Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 мая, снизился на 0,91% – до 864,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 15 млн грн, на срочном рынке – 10 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги «Мотор Сичи», которые снизились на 2,25%, "Центрэнерго" (-1,93%), "Донбассэнерго" (-1,18%), Алчевского меткомбината (-1,12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,22% – до 304,33 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 678,9 млн грн.