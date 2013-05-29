Для объединения Украинской биржи и ПФТС нужна их объективная оценка - глава УБ

При объединении Украинской биржи и Фондовой биржи ПФТС одним из важнейших вопросов будет проведение их объективной оценки, сообщил УНИАН председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

"Акционеры должны договориться о принципах оценки - ведь можно оценивать по-разному, с совершенно разными результатами", - отметил глава Украинской биржи.

Он также отметил, что оценку должны проводить компании, которые уже имеют определенный опыт проведения оценки подобных объектов.

"Необходимо также, чтобы одни и те же компании оценивали эти две биржи, и чтобы существовало доверие к этим оценщикам", - добавил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

22 мая т.г. состоялись заседания рабочей группы по вопросам развития ПФТС и принципам взаимодействия ПФТС и Украинской биржи, а также заседание аналогичной рабочей группы при Украинской бирже. В ходе заседаний были рассмотрены вопросы, касающиеся возможного объединения этих двух бирж.

В то же время, по словам главы рабочей группы по вопросам развития Украинской биржи и принципов взаимодействия с фондовой биржей ПФТС, управляющего директора Dragon Capital Дмитрия Тарабакина, процесс объединения Украинской биржи и Фондовой биржи ПФТС однозначно не будет легким и быстрым. По его словам, на данном этапе говорить о конкретных деталях рано.

На сегодня созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.