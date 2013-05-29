Компания "Альтера Финанс" приобрела блокпакеты четырех обогатительных фабрик

Инвестиционная группа "Альтера Финанс" в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже "ИННЭКС" приобрела блокирующие пакеты акций четырех обогатительных фабрик - 24,87% «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» (реализационная цена - 24,5 млн грн), 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» (реализационная цена - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» (7,8 млн грн). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины. Кроме того, в ходе приватизационного аукциона компания "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ) приобрела 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн. Справка УНИАН. Инвестиционная группа «Альтера Финанс» - частная инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и предоставлении инвестиционно-банковских услуг. Основным владельцем ООО "ДРФЦ" является "Сароне Холдингс Лимитед" (Британские Виргинские острова). "ДРФЦ" входит в УК таких предприятий, как "Донбассуглепереработка", "Донбасский обогатительный комбинат", "ЦОФ "Узловская".

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