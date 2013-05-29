Фонд госимущества подтвердил выполнение обязательств «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подтвердил выполнение в 2012 году компанией ArcelorMittal приватизационных обязательств по договору купли-продажи 95,13% акций "Криворожстали", сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, очередная, 27-я по счету проверка ФГИУ, проходившая на предприятии 20-23 мая 2013 г., была итоговой за 2012 г. и подтвердила выполнение компанией-покупателем акций своих инвестобязательств в 2012 г. В акте проверки все обязательства в инвестиционной, производственной, природоохранной и социальной сферах, срок исполнения которых наступил, признаны выполненными.

Как отметили на предприятии, среднемесячная заработная плата на «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. составила 5290 грн. Общее повышение тарифов и окладов работников «АрселорМиттал Кривой Рог» составило 12,55%. Вознаграждение по итогам работы предприятия за 2011 г. было выплачено работникам в полном объеме в марте 2013 года.

Как сообщал УНИАН, корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций компании "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн. После этого меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

«ArcelorMittal Кривой Рог» по итогам января-сентября 2012 года получил чистую прибыль 261 млн долл., что в 12,5 раза меньше прошлогоднего показателя (3,263 млрд долл.).

В 2013 г. в связи с изменениями производственных процессов и организации труда в «АрселорМиттал Кривой Рог» планируется ликвидация 1183 должностей в металлургическом и коксохимическом производствах и 316 должностей в горном департаменте, что составляет 4,6% от общей численности работников на предприятии.