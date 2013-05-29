Фондовые рынки могут воспринять негативно хорошие данные по ВВП США - эксперт

Игроки фондового рынка могут воспринять негативно хорошие статистические данные по ВВП США с точки зрения сворачивания программ экономического стимулирования.

Такую точку зрения в комментарии УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, ключевым событием четверга, 30 мая, станет публикация ВВП США. Согласно консенсус-прогнозу, показатель за квартал не изменился по сравнению с первой оценкой и составил 2,5%.

Как отметила Лаврик, индекс Украинской биржи провел сессию в среду, 29 мая, на отрицательной территории, основные продажи наблюдались на открытии рынка. Наибольшие потери были зафиксированы в акциях «Мотор Сичи» (-2,25%), а также энергетиков «Донбассэнерго» (-1,18%) и «Центрэнерго» (-1,93%). «Накануне бумаги сектора неплохо подросли на ожидаемом решении проблемы дефицита денежных средств на оптовом рынке электроэнергии. Рост «Центрэнерго» также во многом был обусловлен заявлением о частичном запуске пострадавших во время пожара мощностей Углегорской ТЭС до конца 2013 года», - добавила она.

По информации аналитика, европейские и российские рынки в среду падали. В начале дня в качестве идеи для продаж инвесторы использовали спекуляции на тему замедления роста китайской экономики. Так, МВФ снизил прогноз роста ВВП Китая в текущем году до 7,75%.

По словам Лаврик, не смогли изменить настрой игроков в течение дня и заявления председателей Еврокомиссии, которые в целом носили умеренно-позитивный характер. Так, по данным одного из комиссаров, темпы ужесточения фискальной политики в еврозоне будут замедляться, что должно стимулировать повышение деловой активности в регионе и в конечном итоге привести к росту ВВП.

«Ранее власти отдавали приоритет борьбе с кризисом суверенных долгов, навязывая всем членам союза строгие меры экономики. Данная политика не могла не сказаться на экономическом росте еврозоны. Так, европейская экономика с начала 2012 года находится в состоянии рецессии, демонстрируя из квартала в квартал снижение ВВП. Возможно, новый взгляд политических и финансовых элит на ситуацию в Европе сможет изменить экономическое положение региона», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 мая, снизился на 0,91% – до 864,28 пункта. Общий объем торгов составил 25,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,22% – до 304,33 пункта. Общий объем торгов составил 678,9 млн грн.