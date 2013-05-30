Минфин объявил о проведении внепланового ОВГЗ аукциона 30 мая

Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг 30 мая, внепланового аукциона по продаже среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже 2-летние госбумаги, номинированные в иностранной валюте (долл. США).

Согласно обнародованному ранее графику, в мае 2013 года, как и в апреле, Минфин планировал проведение четырех аукционов по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 7 мая Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 14 мая Минфин привлек 553 млн грн, 21 мая - 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл., 28 мая - 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл.

По состоянию на 30 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 218,579 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 78,507 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По данным Госказначейства, с начала года до 20 мая в госбюджет от заимствований поступило 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн — по внутренним и 17,984 млрд грн — по внешним) при предусмотренном уровне поступлений общего фонда госбюджета на январь-май текущего года в 77,707 млрд грн. Расходы на обслуживание госдолга за этот период составили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн — по внутреннему и 2,769 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований из общего фонда госбюджета на январь-май в 13,221 млрд грн. Расходы на погашение госдолга - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн — по внутреннему и 11,572 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований в 31,665 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).