Минфин не смог продать валютные ОВГЗ на внеплановом аукционе

На внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, в четверг, 30 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в государственный бюджет.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложил инвесторам валютные ОВГЗ, номинированные в долларах США, сроком обращения 2 года и номинальным уровнем доходности 7,75%. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 94,6 млн долл. США, при этом Минфин не удовлетворил единственную поданную заявку объемом 2 млн долл. (по номинальной стоимости).

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении внепланового аукциона по продаже среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 30 мая.

По состоянию на 30 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 218,579 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 78,507 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По данным Госказначейства, с начала года до 20 мая в госбюджет от заимствований поступило 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн - по внутренним и 17,984 млрд грн - по внешним) при предусмотренном уровне поступлений общего фонда госбюджета на январь-май текущего года в 77,707 млрд грн.

Расходы на обслуживание госдолга за этот период составили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн - по внутреннему и 2,769 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований из общего фонда госбюджета на январь-май в 13,221 млрд грн. Расходы на погашение госдолга - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн - по внутреннему и 11,572 млрд грн - по внешнему) при предусмотренном уровне ассигнований в 31,665 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).